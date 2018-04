Chile vence Paraguai em Santiago e se recupera O Chile se recuperou em grande estilo da goleada por 4 a 0 sofrida para o Uruguai, na sexta. Jogando no Estádio Nacional de Santiago, na noite desta terça-feira, a seleção chilena venceu o Paraguai por 2 a 0 e pulou para a quarta colocação provisória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, que se será jogada no Brasil. Venceu os dois compromissos que teve em casa e foi goleado quando saiu para jogar contra Argentina e Uruguai.