Chile vence Venezuela na Copa América O Chile venceu a Venezuela por 1 a 0, na noite desta sábado, e está bem perto da classificação para as quartas-de-final da Copa América. O gol da vitória saiu de um chute de Montecinos desviado para o próprio gol por José Rey, aos 33 minutos do segundo tempo. Os chilenos agora somam seis pontos - na estréia golearam o Equador por 4 a 1 - e lideram o grupo A. Os venezuelanos estão fora da disputa. A partida foi disputada no estádio Metropolitano Roberto Meléndez e assistida por cerce de 30 mil pessoas. Colômbia e Equador jogam no mesmo local ainda neste sábado. Os colombianos também venceram na primeira rodada e também estão perto da classificação.