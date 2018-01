Chileno apitará River x São Paulo A Conmebol definiu, nesta sexta-feira, os trios de arbitragem para os jogos de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. Na quarta-feira, em Buenos Aires, o chileno Rubén Selman apitará River Plate x São Paulo. O time brasileiro venceu a primeira partida, no Morumbi, por 2 a 0. No dia seguinte, em Guadalajara (México), o jogo entre Chivas Guadalajara e Atlético-PR terá a arbitragem do paraguaio Carlos Torres. Em Curitiba, a equipe paranaense venceu por 3 a 0.