Chileno Díaz frustra interesse do Fla e acerta com o Celta de Vigo

O volante chileno Marcelo Díaz era um dos alvos do Flamengo para dar experiência ao meio de campo da equipe, mas, ao menos por enquanto, a contratação ficará apenas no sonho. Isso porque o Celta de Vigo anunciou nesta sexta-feira a contratação do jogador e frustrou o desejo do clube carioca.

Díaz assinou contrato por três temporadas e meia com o Celta e inclusive já pousou com a camisa do clube. O jogador de 29 anos estava no Hamburgo desde o início do ano passado, quando chegou contratado junto ao Basel. Ele foi revelado pelo Universidad de Chile no início dos anos 2000.

A diretoria do Flamengo dava a contratação de Díaz como prioridade e mesmo com a concorrência espanhola, Muricy Ramalho chegou a dizer na última quinta que não havia desistido de ter o jogador. Agora, o clube carioca deve correr atrás de outro reforço para ocupar a posição de volante.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo Díaz também era pretendido pelo clube que o criou, a Universidad de Chile. Ele foi um dos destaques da seleção chilena na conquista da Copa América do ano passado, primeira competição importante vencida pelo país no futebol. Sua apresentação no Celta de Vigo acontecerá no domingo.