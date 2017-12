Chileno Francisco Arancibia vai jogar a Copinha pelo Palmeiras

Emprestado pelo O''Higgins em abril, o atleta assinou contrato com Palmeiras até junho de 2016, com opção de compra ao fim do contrato. Com passagens pelas seleções de base e principal do seu país, o jogador é considerado uma das grandes revelações do futebol chileno e ganhou destaque atuando pelas categorias de base do O?Higgins.

Em março, Arancibia foi convocado pelo técnico Jorge Sampaoli para treinar com a seleção chilena na preparação para amistosos, mas não chegou a jogar. No Palmeiras, ele foi relacionado para uma partida do time principal, ficando no banco de reservas diante do Inter, em setembro.

O Palmeiras nunca ganhou a Copinha e estreia neste domingo, às 17h, contra o Sampaio Corrêa, tendo a cidade de São José dos Campos como sua casa na primeira fase. A categoria sub-20 do Palmeiras é comandada pelo técnico João Burse, contratado em setembro do Vitória. Na equipe baiana, Burse conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17 no início deste ano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A Copa São Paulo é uma competição que o Palmeiras ainda não ganhou, então a torcida, a diretoria e nós da comissão queremos muito vencer para entrar para a história e colocar esse título na galeria do clube", comentou Burse.