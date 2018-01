Chileno pode substituir Nelsinho "Não fizemos nenhum contato com o Luxemburgo", avisa o diretor Márcio Aranha, do São Paulo. O mais cotado no Morumbi para ocupar o lugar do técnico Nelsinho Baptista é o chileno Manuel Pelegrini, atual treinador do San Lorenzo e também cogitado para assumir o comando da Seleção do Chile. A decisão se fortaleceu ontem depois da eliminação da Copa do Brasil, apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde