Chileno Saavedra pode estrear no São Paulo após expulsões

A expulsão de Miranda e Renato Silva na vitória sobre o Sport, domingo, pode promover a estreia do chileno Nelson Saavedra no São Paulo. O zagueiro é uma das poucas opções de Ricardo Gomes diante do Fluminense, quarta-feira, no Morumbi, caso opte por não improvisar na zaga - do trio titular, apenas André Dias está confirmado.

Contratado no início de julho para solucionar o problema da lateral-direita, Saavedra revelou dias antes da apresentação que atuava na verdade preferencialmente como zagueiro. Desde então, o jogador de 21 anos ainda não estreou.

Outra opção de Ricardo Gomes seria escalar o jovem Aislan, também de 21 anos, que já atuou como titular em algumas poucas partidas pelo clube. Uma terceira alternativa mais remota seria iniciar com Rodrigo, que se recuperou de embolia pulmonar e renovou recentemente empréstimo com o São Paulo. O zagueiro, no entanto, não está em plenas condições físicas.

Por fim, Ricardo Gomes pode deslocar Richarlyson ou Zé Luis para a zaga, o que era comum na época em que Muricy Ramalho era o treinador da equipe.