Chileno será o árbitro de Corinthians x River Plate A Conmebol anunciou na noite desta sexta-feira os trios de arbitragem para os jogos de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, que serão disputados neste meio de semana. A partida entre Corinthians e River Plate, quinta-feira, no Pacaembu, será apitada pelo chileno Carlos Chandía. Ele já atuou em uma partida do Corinthians na atual edição da Libertadores. Foi na derrota por 2 a 0 para o Tigres, no México, em que expulsou o volante Marcelo Mattos no começo do segundo tempo. Vale lembrar que o time de Parque São Jorge queixou-se da atuação do paraguaio Carlos Amarilla na partida de ida contra o River Plate, em Buenos Aires. O árbitro anulou um gol legítimo de Tevez e expulsou injustamente o volante Mascherano. Já o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, quarta, no Morumbi, será mediado pelo brasileiro Wilson de Souza Mendonça. No primeiro jogo, no Palestra Itália, também houve polêmica quanto à arbitragem. O gaúcho Carlos Eugênio Símon marcou um pênalti duvidoso a favor do Palmeiras. O confronto entre Internacional e Nacional, do Uruguai, marcado para quarta-feira, no Beira-Rio, será apitada pelo paraguaio Carlos Torres. Já o duelo entre Goiás e Estudiantes, da Argentina, quinta-feira, no Serra Dourada, será arbitrada pelo colombiano Oscar Ruiz.