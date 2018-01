Chileno só confirma dupla de ataque O técnico da seleção do Chile, Nelson Acosta, confirmou apenas a formação do ataque para a partida contra o Brasil, domingo, em Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O treinador evita falar em esquema tático, mas garantiu que vai escalar a equipe com dois atacantes: Marcelo Salas e Mauricio Pinilla. Acosta testou duas formações, mas em ambas manteve a dupla de ataque. O treinador admitiu que ficou mais satisfeito com a segunda, que contou com Tapia; Fontes, Contreras, Waldo Ponce; Cristián Alvarez, Rodrigo Meléndez, Claudio Maldonado e Rodrigo Tello; David Pizarro; Pinilla e Salas. A seleção chilena deverá desembarcar em Brasília na noite desta sexta-feira, por volta das 20h30.