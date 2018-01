Chileno Arturo Vidal teria chegado bêbado à concentração

O astro chileno Arturo Vidal está envolvido em mais uma polêmica. Segundo o jornal local El Mercurio, o volante chegou embriagado à concentração da "Roja" na manhã da última terça-feira.

Após ir a um cassino nos arredores de Santiago, o "Rei Arturo" teria retornado em "más condições" ao complexo esportivo Juan Pinto Durán. Durante a última Copa América, Vidal chegou a ser preso após bater sua Ferrari após dirigir bêbado quando voltava do mesmo cassino.

"Após as 8h da manhã desta terça-feira, Vidal chegou em más condições, por isso foi colocado em seu quarto para dormir", relata a publicação chilena. A seleção de Jorge Sampaoli se prepara para disputar um amistoso contra o Paraguai no próximo sábado.

Contratado pelo Bayern de Munique na última janela de transferências, Vidal foi liberado da seleção na terça. Por meio de um comunicado, a Federação Chilena de Futebol informou que a dispensa foi um pedido do jogador, que teve que viajar imediatamente à Europa devido a "problemas pessoais".

Na quinta-feira, o canal estatal TVN pôde confirmar a presença do atleta durante a madrugada de terça no cassino Monticello. Antes de viajar à Alemanha, na quarta, Vidal negou as acusações.

"Tudo isso me afeta muito, queria que gostassem mais de mim aqui no Chile, mas algumas pessoas me prejudicam", disse o meia, que assegurou que retornará ao selecionado para o início das Eliminatórias da Copa em outubro, contra o Brasil.