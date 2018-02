Chilenos contam com derrota no domingo Santiago teme pela passagem de um fenômeno no domingo. Não se trata de algum problema climático. O medo tem nome: Ronaldo. Sua foto saiu nas edições desta quinta-feira dos principais jornais chilenos. E as mensagens foram, no mínimo, muito curiosas. "Antídotos para frear Ronaldo", chamou o vespertino La Segunda, com uma receita aos jogadores do Chile para anularem o Fenômeno no Estádio Nacional. "Respirar na sua orelha", recomenda o jornal. "Marcá-lo escalonadamente para evitar os seus arranques" e "antecipar para que não domine a bola". Até mesmo Elias Figueroa, símbolo maior do futebol chileno, foi convocado para dar sua receita contra Ronaldo. Don Elias, como é chamado no país, não fugiu do óbvio. "É um atacante de categoria mundial, o número um ou dois do universo. E isso indica que é uma tarefa muito difícil conseguir anulá-lo. Ronaldo é Ronaldo em qualquer campo do mundo. Porém, tem de se fazer alguma coisa. Como? Evitando que arranque." Não parece tão fácil como sugere Don Elias. Em frente ao Estádio Nacional, palco do jogo de domingo, o adolescente Daniel Pera, 16 anos, também disse que será difícil conter o Fenômeno. Vestido com a camisa amarela da seleção brasileira, Daniel foi enfático. "O Brasil vai vencer porque tem melhor time. E, claro, tem Ronaldo." No saguão do Hotel Sheranton Santiago, onde a seleção se hospedou nesta quinta-feira, um dos funcionários da recepção não fugiu à regra. "Estávamos com esperança de vencer o Brasil, mas depois que o Ronaldo fez com a Argentina perdemos todas as esperanças. Contra o Brasil, são três pontos perdidos. Penso que a maior parte dos chilenos vai ao estádio não para torcer pelo Chile e sim ver Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká...Ufa! Quantos craques." O medo de ter Ronaldo pela frente também favorece aos cambistas. Agindo livres em frente ao Estádio Nacional, nesta quinta-feira, disseram que os estragos que Ronaldo provocou na Argentina deu uma motivação a mais para a torcida ir ao jogo de domingo. Eles vendiam ingressos a US$ 157. "Está caro, mas o que vou fazer se não pagar? Vir até o Chile e não ver o Brasil jogar não tem jeito", disse um turista brasileiro que pediu para não se identificar porque acabava de comprar o ingresso dos cambistas. Ingressos só mesmo nas mãos de cambistas. Há pelo menos 15 dias todos os bilhetes foram vendidos - foram colocados 65 mil à venda. A correria pelos bilhetes da partida não foi suficiente para fazer Santiago entrar no clima da partida. Nas ruas da capital chilena, nesta quinta-feira, pouco se comentou sobre o jogo, nenhum torcedor vestido com as cores da seleção local, nem bandeiras, nem outdoors despertando a torcida para o confronto entre Chile e Brasil. Nas ruas apatia e na imprensa a paúra por Ronaldo. "Antídotos para frear Ronaldo", na contracapa do La Segunda, estava em grandes cartazes que o jornal espalhou pelas principais esquinas da capital. Até mesmo o sério El Mercurio perdeu a compostura. "Que alguém pare Ronaldo", pediu o diário mais importante do Chile. O Fenômeno provoca medo em Santiago. E ele já está na cidade desde esta quinta-feira.