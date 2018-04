Chilenos elogiam a escolha do Brasil como sede da Copa 2014

Especialistas chilenos afirmam que a designação do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 é uma volta às raízes e um reconhecimento ao futebol sul-americano, "onde nascem os melhores jogadores do mundo". Em entrevista à ANSA, o ex-treinador chileno Carlos Caszely, disse que a nomeação do Brasil significa "voltar à tradição da história do futebol do mundo porque é da América do Sul de onde saem os melhores jogadores. Está comprovado e são os jogadores sul-americanos os que põem malícia no futebol". Para o comentarista esportivo Edgardo Marín, com a formalização do Brasil como sede do Mundial "o primeiro beneficiado é o futebol, já que os campeonatos jogados na América do Sul sempre foram os melhores no sentido de serem os mais vistosos, mais livres, melhor jogados, com muito mais cores do que os jogados na Europa". "O clima sul-americano se presta para isso, especialmente o do Brasil. O clima em todo sentido, na temperatura e no fanatismo. (Um Mundial no Brasil) teria que ser muito bem jogado", acrescentou Marín. Quanto à "conveniência" do evento para a América do Sul, Marín qualificou a escolha do Brasil como "fantástica", já que se abre uma vaga a mais no torneio para uma seleção da região. Nesse ponto, também concorda Caszely, que reconheceu que embora não esteja definida ainda se essa vaga extra vai ficar com equipes sul-americanas, afirmou que a América do Sul a merece. "Seguramente vai haver uma disputa de milhões e milhões porque as equipes européias, asiáticas ou africanas (querem essa vaga). Mas se realmente quiseram realizar um Mundial no Brasil porque este merece, ou porque a América do Sul merece, deveriam deixar a quota do continente como está agora" - que são quatro vagas fixas e uma que deve passar pela repescagem, além da vaga para o país sede. Os especialistas também concordaram com as declarações do ex-ídolo do futebol francês e atual presidente da Uefa, Michel Platini, que afirmou que uma Copa do Mundo no Brasil "é como uma peregrinação à Meca, à Santiago de Compostela ou à Jerusalém" do futebol. "Sem dúvidas concordo com Platini. Isso representa conservar e voltar à história do futebol", disse Caszely. Marín afirmou ainda que o futebol da seleção brasileira é o melhor do mundo. "Não resta nenhuma dúvida de que o Brasil é indiscutivelmente a Meca do futebol. Concordo com Platini e quem não concordaria com um homem que jogava futebol de uma maneira tão bonita", concluiu