Chilenos fazem festa pelo empate Chile, campeão do mundo. Quem acompanhou a festa dos chilenos na madrugada fria desta segunda-feira nas principais ruas de Santiago - com quatro graus centígrados - poderia pensar que eles estavam comemorando a conquista da Copa. Milhares de pessoas foram às praças festejar o empate por 1 a 1 com o Brasil, que deixou o Chile na terceira colocação das Eliminatórias de 2006. Na manhã desta segunda-feira, os programas de televisão de Santiago dedicaram cerca de quatro horas para comentar e exibir a celebração do empate no estádio Nacional. A TVN, um dos principais canais da televisão chilena, exibiu, das 7h às 12h, cenas da festa que varou a madrugada. A Praça Itália, ponto das comemorações dos chilenos, ficou entupida de torcedores - pouco mais de 60 mil -, que cantaram hinos de louvor a La Roja, como eles chamam a seleção. O mesmo canal de TV repetiu pelo menos umas 20 vezes o pênalti que Navia converteu e assegurou o empate contra o Brasil. Os principais jornais do país também estamparam em suas primeiras páginas fotos de Navia na celebração do gol salvador. "Valoroso empate do Chile", destacou o El Mercurio, o maior jornal do Chile. "Vibrante empate contra o Brasil deixa o Chile em terceiro", mostrou o La Tercera. "Pibe de ouro", foi a manchete do "Las Ultimas Noticias" sobre uma foto de página inteira de Navia. Elias Figueroa, um dos ex-jogadores mais entrevistados depois do jogo, disse que o Brasil dominou o primeiro tempo mas o Chile mostrou valentia e buscou o resultado. "Frente aos pentacampeões, La Roja mostrou que, não desisitindo nunca, pode conseguir alguma coisa. O empate foi merecido, apesar dos erros do árbitro", afirmou o ex-zagueiro chileno.