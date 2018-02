Chilenos respeitam os pentacampeões Daniel Nunes, 15 anos, e Felipe Gaete, 16, estavam lado a lado nas cadeiras azuis do Estádio Nacional, neste domingo. Daniel é brasileiro e vive na capital chilena há 10 anos, morando com a sua família. Felipe é chileno e os dois são estudantes. Daniel gritava: "Pentacampeão, pentacampeão." Felipe: "Vamos chilenos, vamos." Dois torcedores do universo de quase 65 mil pessoas que tomaram conta do estádio para ver Chile e Brasil e, claro, Ronaldo. Felipe estava emocionado. "Vim para ver a equipe mais poderosa do mundo, que é o Brasil. Vim também para ver a equipe mais aguerrida do mundo, que é o Chile." Daniel, mais descontraído, disse que ver a seleção brasileira era motivo de muita alegria. E sonhava com uma vitória para apagar a última lembrança que guardava do time amarelo. "Estava aqui em 2000, quando perdemos por 3 a 0 para o Chile, foi duro demais, agora quero a desforra", disse Daniel, quase duas horas antes do início da partida. A derrota a que o garoto se referiu aconteceu nas Eliminatórias da Copa de 2002, quando a seleção ainda estava sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Daniel ocupava uma das cadeiras do setor destinado aos torcedores brasileiros. Não havia ali mais de 200 brasileiros, a maioria residente no Chile. Os donos da casa eram maioria esmagadora. Um exército vermelho e azul, com bandeiras agitadas e cânticos de incentivo. Clima de festa total, de amor à pátria. Tudo sob temperatura máxima de 9 graus. Uma hora antes do início da partida, entrou no campo um dançarino, que os chilenos chamam de huaso, com duas bandeiras e corneta. Sua missão: incentivar a seleção vermelha, comandando a imensa platéia. Com as bandeiras, ele atuava como um maestro: "Chi... le... chi... chi... chi le le le!, Viva Chile!" A multidão repetia o refrão num verdadeiro show, tudo muito civilizado. Os brasileiros respondiam com: "Olê, olê, olá, Ronaldo vem aí e o bicho vai pegar." Quase ninguém ouviu os gritos dos torcedores da seleção brasileira. Do lado de fora do Estádio Nacional, apesar da movimentação intensa, 40 minutos antes do início do jogo, as forças policiais não haviam registrado nenhum incidente grave. Entre os carabineros (policia militar) e seguranças, mil homens cuidaram do jogo para evitar tumultos. Não tiveram muito trabalho. A arrecadação com a venda de ingressos - 65 mil bilhetes vendidos - alcançou cerca de US$ 1 milhão. Cambistas faturaram até US$ 157,00 por ingresso. Os torcedores chilenos entraram no estádio a partir das 17h30, cinco horas antes de a bola rolar. Não se intimidaram com o frio, entre 8 e 10 graus. Felipe Gaete entrou no Estádio Nacional às 14 horas (horário do Chile), 8 horas antes do início do jogo. Daniel Nunes chegou às 19h30, vestindo a famosa camisa amarela. A seleção brasileira subiu dos vestiários 40 minutos antes do apito inicial do árbitro Horácio Elizondo para os exercícios de aquecimento. A multidão chilena viu os pentacampeões e ficou em silêncio. Respeito aos pentacampeões. Daniel gritou de novo: "Brasil, Brasil." Felipe, discreto, aplaudiu os brasileiros também com muito respeito. E vibrou muito quando os jogadores do seu Chile também se aqueceram no gramado. O jogo estava por começar. Felipe estava ansioso. Queria que Nelson Tapia, goleiro da seleção chilena, impedisse Ronaldo de fazer a festa. Felipe disse que Tapia é o jogador que ele mais admira na sua seleção. Daniel pensava no Fenômeno. No fundo do coração, nem só a devoção a Ronaldo e a Tapia. Daniel e Felipe foram mesmo ao Estádio Nacional pela paixão ao futebol.