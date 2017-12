China é campeã de torneio asiático A seleção da China derrotou a Coréia do Norte por 2 a 0, neste domingo em Daegu, na Coréia do Sul, e conquistou o título do torneio asiático, que teve ainda participação de Japão e Coréia do Sul. No último jogo do torneio, a Coréia do Sul precisava bater o Japão por três gols de diferença, mas quem saiu com a vitória foi o Japão, por 1 a 0, resultado que acabou sendo favorável à China.