China e Espanha em campo por vaga As seleções da China e da Espanha podem garantir, nesta sexta-feira, vaga nas oitavas-de-final do Mundial Sub-20, liderando seus grupos (B e C, respectivamente). Com duas vitórias, os times precisam de um empate contra os lanternas Panamá e Honduras, nesta terceira rodada. Também jogam em busca da classificação Turquia x Ucrânia e Marrocos x Chile.