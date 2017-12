China está fora da Copa de 2006 A seleção da China, que estava no mesmo grupo do Brasil na Copa de 2002, está eliminada das Eliminatórias para o Mundial de 2006. Nesta quarta-feira, os chineses golearam Hong Kong por 7 a 0, mas perderam a vaga para o Kuwait, que fez 6 a 1 na Malásia. Assim, os dois países terminaram empatados na liderança do grupo 4, ambos com 15 pontos, mas o Kuwait levou vantagem sobre a China por ter feito mais gols (15 a 14). E disputará agora a fase final das Eliminatórias Asiáticas.