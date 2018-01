China está fora da estréia do Flamengo Após se queixar de dores na região escrotal, o lateral-direito China, do Flamengo, foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia num hospital do Rio e só retornará aos gramados num prazo de três a quatro semanas, segundo os médicos do clube. Portanto, ele vai desfalcar o Flamengo em pelo menos três rodadas do Campeonato Carioca. Fábio, revelado nas categorias de base da Gávea, será o titular no confronto contra o Olaria, domingo, no Maracanã, na estréia da equipe rubro-negra na competição. "Ele fez alguns exames no Rio e constatou-se a necessidade de uma intervenção cirúrgica. China vai receber alta no sábado ou no domingo. Não se sabe como ocorreu a contusão", declarou Walter Martins, médico do Flamengo. A diretoria rubro-negra se reuniu nesta quinta-feira em Volta Redonda, local da pré-temporada da equipe, para avaliar a necessidade de se contratar um jogador mais experiente para a posição. Mas os dirigentes sentem dificuldades de encontrar um nome de boa qualidade com disponibilidade no mercado. "Se você (repórter) tiver alguma sugestão, por favor, me passe", declarou Gérson Biscotto, vice-presidente de futebol do clube, em entrevista por telefone à Agência Estado.