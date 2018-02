China mostrará desenho da tocha dos Jogos 2008 em abril O desenho da tocha olímpica, um dos segredos mais bem guardados dos Jogos de Pequim 2008, será revelado no dia 26 de abril em ato público, disseram fontes do Comitê Organizador da Olimpíada. Embora esteja certo que todos os continentes serão visitados, o percurso oficial da tocha não foi divulgado, pois o país-sede não sabe se Taiwan fará parte do roteiro. Além disso, o comitê não tem certeza se a tocha poderá subir até o Monte Everest, cume mais alto do mundo, como pretendido. Para verificar se a escalada será possível, os alpinistas da Associação Chinesa de Montanhismo realizarão em maio - quando as condições climáticas supostamente estarão melhores - o único teste pré-olímpico da tocha, que estava previsto para ocorrer ainda em março. Segundo a imprensa local, será necessária uma equipe de quase 50 pessoas para que a tocha suba os mais de 8.800 metros até o topo do mundo. A China aumentou este ano a taxa de permissão de escalada para a face norte da montanha, situada na região autônoma chinesa do Tibet, para eliminar o trânsito no caminho da tocha olímpica.