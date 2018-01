China quer 6 milhões de jogadores A China tem um plano ambicioso para o futebol e já é assunto de Estado. O país pretende converter em jogadores nada menos do que 6 milhões de pessoas em três anos. A idéia é atingir este número fomentando a prática do esporte em 6 mil escolas. No futebol feminino, a China é uma das forças mundiais.