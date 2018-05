China será sede da Super Copa da Itália por três temporadas

"Em reunião, a Serie A aceitou a oferta da China para jogar as próximas três Super Copas em Pequim, Xangai e Guangzhou", disse o presidente da liga italiana, Maurizio Beretta, em comunicado divulgado neste sábado.

A partida da Super Copa de agosto passado, entre a campeã do Campeonato Italiano, Inter de Milão, e a campeão da Copa Itália, Lazio, foi disputada no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim.

(Reportagem de Mark Meadows)