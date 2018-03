Chinês de 18 anos morre durante treino Jian Tao, um jovem chinês de 18 anos que jogava no clube SinChi, morreu nesta quarta-feira durante treinamento da equipe. Segundo a polícia, o atleta foi encontrado caído no gramado do Estádio Jurong, localizado no oeste de Cingapura. Seus companheiros ainda tentaram reanimá-lo, mas não adiantou. A causa da morte de Jian Tao não foi revelada, mas a emissora NewsRadio 93.8 informou que o chinês teria sido atingido por um raio. A informação, porém, não foi confirmada nem pela polícia e nem pelo clube. A federação também não falou sobre o caso. ?Nosso pensamento e nossas preces estão com a família do jogador, seus companheiros e com os dirigentes do SinChi neste momento tão difícil?, foi a manifestação, por nota, da liga de futebol de Cingapura.