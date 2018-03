Chinês vai jogar no Boca Juniors O meio-campista chinês Li Guoxu, do Chongqing Lifan, vai assinar contrato com o Boca Juniors, segundo anunciou hoje a agência Xinhua. "Estou confiando em minhas possibilidades", disse Li, de 30 anos, que deve viajar a Argentina na semana que vem. O Chongqing Lifan deve receber em troca um atacante do time argentino. Vários jogadores chineses foram contratados por clubes ocidentais este ano. Em janeiro, o atacante Dong Fangzhou assinou um contrato de 5 milhões de euros com o Manchester United, antes de ser empretado ao FC Antuérpia, da 1ª divisão belga. O zagueiro Sun Jihai está jogando no Manchester City, também da Inglaterra, enquanto Li Tie, que era titular do Everton, contundiu o joelho e não joga mais nesta temporada.