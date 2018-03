Chineses fazem festa para o Real Madrid Milhares de torcedores foram às ruas da cidade de Kunming, na China, nesta sexta-feira, recepcionar o milionário time do Real Madrid, que inicia uma excursão de quatro jogos pela Ásia. Liderados pelo novo capitão do time, o espanhol Raul, astros como Ronaldo, Zidane, Figo e David Beckham foram recebidos com pompa. A chegada não poderia ser mais espetacular. Os craques pisaram num suntuoso tapete vermelho assim que deixaram do avião da Malaysian Airlines. Na solenidade de boas-vindas, os chineses prepararam uma festa grandiosa, que teve exibições de grupos folclóricos, bailarinas, danças típicas, trombetas e até alguns jovens montados em elefantes. Os jogadores receberam em seguida um colar estilo havaiano. Mas as maiores demonstrações de carinho do torcedor surgiram no trajeto entre o aeroporto e o hotel onde a equipe ficará concentrada. Batedores da polícia abriam caminho por entre centenas de torcedores. Muitos exibiam cartazes de apoio aos jogadores; outros gritavam palavras de estímulo. Nos 15 minutos do deslocamento, a cidade praticamente parou. Grandes congestionamentos se formaram atrás do ônibus da delegação, complicando seriamente o fráfego. Apesar de ter no elenco jogadores com a fama de Zidane e Ronaldo, o que mais atraiu a atenção dos torcedores foi o inglês David Beckham. Ele foi o mais procurado para entrevistas e por fotógrafos e o mais perseguido pelos fãs. Os jogadores viajaram com muito conforto na primeira classe de um luxuoso Airbus e contaram que quase não sentiram as 14 horas de viagem. No vôo, Beckham sentou-se ao lado do argentino Cambiasso. Raul ficou ao lado de Morientes; Zidane com Makelele, Guti e Roberto Carlos e Figo ao lado de Salgado. Ronaldo foi o único a viajar sozinho. Kunming é a primeira escala do Real Madrid em sua excursão de pela Ásia. O clube deverá receber R$ 8 milhões por cada uma das partida.