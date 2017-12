Chineses não cumprem acordo e Luiz Adriano volta para o Milan

O atacante Luiz Adriano não vai mais defender o futebol chinês. O brasileiro ficou revoltado com o não cumprimento do acordo proposto pelos dirigentes do Jiangsu Suning e, um dia após chegar à China, anunciou sua volta para o Milan, da Itália. Em nota, ele apenas informou que não houve acordo com os chineses, sem entrar em mais detalhes.

O Milan ia receber R$ 61,3 milhões pela negociação do atacante, mas algo irritou a estafe do jogador. Luiz Adriano teve uma recepção de gala da torcida do Jiangsu e até colocou um cachecol do clube no desembarque, segunda-feira. Um dia depois de tanta festa, arruma as malas pra voltar ao futebol italiano.

"O atacante Luiz Adriano já retorna nesta terça-feira para a Itália, onde cumprirá o seu contrato com o Milan. Como o Jiangsu Suning não cumpriu com o que fora acordado, o contrato com o clube chinês não foi assinado", informou a assessoria de imprensa do jogador. "O brasileiro será reintegrado ao elenco rossonero e voltará a treinar normalmente com o grupo na quinta-feira.”

A volta de Luiz Adriano acende o sinal de alerta no Corinthians, que negociou quatro jogadores com o milionário futebol chinês. Seria o clube também alvo de calote ou quebra de acordo? Gil deve embarcar para a China nesta quarta ou quinta-feira.