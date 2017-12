Chirac apóia França e considera seleção "estupenda" O presidente da França, Jacques Chirac, declarou, nesta segunda-feira, seu total apoio à seleção do país na partida pelas oitavas-de-final contra a Espanha nesta terça-feira. Além disso, pediu aos franceses que não dêem atenção às críticas "maldosas" que a imprensa tem dirigido à seleção. "Eu respeito a equipe e os apóio", afirmou o presidente, que se disse surpreendido com as críticas da imprensa local contra a equipe, para ele "estupenda", do técnico Raymond Domenech. Apesar do apoio à seleção francesa, Chirac demonstrou uma certa dose de ignorância a respeito das fases da Copa ao afirmar que confia que os "Bleus" conquistem o Mundial, mesmo que enfrentem a seleção brasileira na final, desconhecendo que o confronto com o Brasil, caso as duas equipes vençam suas partidas nas oitavas, será já na fase de quartas-de-final.