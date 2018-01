Chivas aposta na volta de lateral para vencer o São Paulo Apesar da derrota por 1 a 0 na primeira partida das semifinais da Copa Libertadores, os jogadores do Chivas estão confiantes na classificação à final da competição. Para isso, o técnico Manuel de la Torre aposta no retorno do lateral-direito Alfonso Diego Martínez, que não participou da última partida porque estava suspenso. Por sinal, o jogador foi o autor do gol que deu a vitória ao time mexicano na partida disputada pela primeira fase da Libertadores, quando o Chivas bateu o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi. "Somos uma equipe que sabe sair das adversidades e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguirmos a classificação à final", explicou Diego. A equipe mexicana já está em São Paulo e De la Torre começa a preparar o time para o jogo da próxima quarta. O zagueiro Gonzalo Pineda explicou como está o ânimo dos jogadores que desembarcaram no Brasil. "Estamos aqui com a mentalidade de vencer. Ainda faltam 90 minutos e sei que nossa equipe atua melhor fora do que dentro de casa". Depois da partida contra o São Paulo, o elenco voltará para o México e em seguida irá para Los Angeles, onde os jogadores farão uma partida amistosa contra o Barcelona.