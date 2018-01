Chivas do México avança na Copa Libertadores Com certa dificuldade, o Chivas do México se classificou à segunda fase da Libertadores, ao derrotar o Colo Colo (Chile), por 5 a 3, no Estádio Jalisco, em Guadalajara. Alberto Medina (dois gols), Sergio Santana, Francisco Rodríguez e Adolfo Bautista marcaram para a equipe mexicana. Huberto Suazo foi o autor dos três gols do Colo Colo. Na próxima fase, o Chivas disputará o grupo 1 e terá pela frente o Cienciano (Peru), Caracas (Venezuela) e o atual campeão São Paulo.