Chivas e Vélez empatam por 0 a 0 no México Num jogo amarrado e sem grandes oportunidades de gol, Chivas e Vélez Sarsfield empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira no Estádio Jalisco, em Guadalajara, no México, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Quem vencer o jogo de volta, marcado para o dia 20 de julho, em Buenos Aires, se classifica para encarar o vencedor do confronto entre São Paulo e Estudiantes. Empate sem gols leva a decisão para os pênaltis e com gols garante a vaga ao Chivas pelo critério de gols marcados fora de casa.