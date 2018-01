Chivas elimina o Boca, com confusão O Chivas, do México, eliminou na noite desta terça-feira o Boca Juniors, da Argentina, ao garantir o empate por 0 a 0 no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. A partida foi interrompida aos 34 minutos do segundo tempo porque houve uma confusão envolvendo o jogador Bautista, do time mexicano, que provocou os torcedores do Boca (mostrando com quatro dedos) e na saída de campo foi agredido por um que invadiu o campo. O árbitro uruguaio Martín Vázquez tentou reiniciar a partida quando o cronômetro já marcava 49 minutos, mas os torcedores do Boca começaram a jogar objetos na área do Chivas. Como tinha vencido o jogo de ida por 4 a 0, o time mexicano está classificado para as semifinais do torneio continental e enfrentará o vencedor de Santos x Atlético Paranaense. Já o Boca corre o risco de ter seu estádio interditado para jogos internacionais pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).