Chivas empata e fica em segundo no Grupo 1 O Chivas empatou por 0 a 0 com o Cienciano na noite desta quinta-feira, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, e caiu para a segunda posição do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, com os mesmos 12 pontos do São Paulo, mas três gols a menos de saldo (6 a 3). Nas oitavas-de-final, o Chivas - melhor segundo colocado - vai enfrentar o Independiente de Santa Fé, da Colômbia, oitavo melhor time da primeira fase. Os mexicanos não terão os seis jogadores convocados para a seleção nacional.