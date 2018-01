"Chivas fez gols de outra galáxia" O presidente do Boca Juniors, da Argentina, Mauricio Macri, afirmou que a surpreendente derrota de sua equipe por 4 a 0 ontem à noite para o Chivas, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, México, na partida de ida das quartas-de-final da Libertadores, "foi mais por méritos do clube mexicano do que falhas do Boca". Macri reconheceu que a equipe mexicana, além de ter feito uma grande partida, fez "gols de outra galáxia". Porém, Macri acredita que o Boca pode tirar a diferença no jogo de volta, na Bombonera, em Buenos Aires. "Tenho a confiança de que vamos marcar quatro gols lá."