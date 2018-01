Chivas ganha do Colo Colo em Santiago: 3 a 1 O Chivas, de Guadalajara, não poderia ter feito melhor estréia na fase preliminar da Copa Libertadores de 2006: venceu o Colo Colo, em pleno Estádio Monumental do Chile, por 3 a 1. Para passar à próxima fase da competição, e integrar o grupo 1 da Libertadores, ao lado de São Paulo, Caracas (Venezuela) e Cienciano (Peru), o time mexicano só precisa de um empate no jogo de volta, marcado para o dia 31, no Estádio Jalisco de Guadalajara. Os gols do Chivas foram marcados pelo atacante Omar Bravo (2) e o volante Ramón Morales, cobrando pênalti. Matías Fernández fez o gol de honra dos chilenos.