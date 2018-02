Chivas Guadalajara bate Cienciano e altitude: 1 a 0 Jogando na altitude de Cuzco, no Peru, 3.326 metros acima do nível do mar, o Chivas Guadalajara, do México, venceu, na noite de quarta-feira, o Cienciano por 1 a 0, pela primeira rodada do Grupo 1 da segunda fase da Copa Libertadores. O gol do time mexicano foi marcado por Ramón Morales, aos 45 minutos do segundo tempo, cobrando falta. A chave é a mesma do São Paulo, atual campeão da competição, que fará sua estréia no dia 1.º de março contra o Caracas, na Venezuela.