Chivas Guadalajara vence e vai enfrentar o São Paulo O Chivas Guadalajara, do México, é o adversário do São Paulo nas semifinais da Copa Libertadores 2006. Nesta quinta-feira o time mexicano garantiu a classificação graças à vitória por 2 a 1 sobre o Velez Sarsfield, da Argentina, na casa do adversário, na partida de volta deste confronto (o jogo de ida havia sido 0 a 0). Como o São Paulo teve melhor campanha que o Chivas na primeira fase do torneio, a partida de volta do confronto será disputada em São Paulo, provavelmente no Estádio do Morumbi, no dia 2 de agosto (quarta-feira). O duelo de ida acontecerá já na quarta-feira que vem, dia 26 de julho, em Guadalajara. A classificação da equipe mexicana é surpreendente porque o time argentino foi quem realizou a melhor campanha da primeira fase. As duas equipes já se enfrentaram na segunda fase desta Libertadores, e em ambos o Chivas ganhou: no dia 5/4, em São Paulo, e no dia 21/3, no México, ambos por 2 a 1. Os dois times terminaram o Grupo A empatados com 12 pontos, mas o time brasileiro ficou na frente por ter tido uma vitória a mais (4 a 3). Os gols da partida foram de Ramon Moráles, aos 27 minutos do primeiro tempo, de pênalti, e Bautista, aos 28 minutos do segundo tempo, para o Chivas (que atuou com um jogador a menos desde a expulsão de Diego Martínez, aos 20 minutos do segundo tempo). Aos 36 minutos da segunda etapa, Batalla acertou um belo chute de fora da área e descontou para o time da casa, mas isso foi insuficiente.