Chivas inscreve novos jogadores para pegar o São Paulo A Confederação Sul-Americana de Futebol informou nesta terça-feira que o Chivas de Guadalajara realizou três substituições de jogadores para a disputa das semifinais da Copa Libertadores, contra o são Paulo. As mudanças foram um pedido do técnico José Manuel de la Torre. O volante Sérgio Gabriel Ávila e os zagueiros José Patlán e Roberto Riviera vão entrar nos lugares de Marco Antonio Parra, Manuel Vela e Christian Armas, respectivamente. Por sinal, o clube mexicano encerrou os preparativos para a partida contra o São Paulo na tarde desta terça-feira. O atacante Adolfo Bautista, um dos principais jogadores da equipe, comentou que o time está pronto para surpreender o São Paulo. "O grupo está forte e unido. Estamos pensando só no jogo contra os brasileiros. Temos de fazer uma boa vantagem de gols para termos tranqüilidade no segundo confronto", explicou o atacante. A partida entre São Paulo e Chivas pelas semifinais da Libertadores acontecerá nesta quarta-feira, no Estádio Jalisco, às 22 horas de Brasília.