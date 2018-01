Chivas libera Sanchez para o Santos A direção do Chivas Guadalajara, do México, liberou o goleiro Oswaldo Sanchez, que também é titular da seleção mexicana, para negociar sua transferência para o Santos. O vice-presidente Néstor de la Torre confirmou que o clube brasileiro fez uma oferta formal pelo jogador, aceita inicialmente pela diretoria. O dirigente mexicano informou que se o negócio for concretizado, Sanchez será emprestado ao Santos por um ano com opção de compra ao término do contrato. O goleiro, inclusive, já estaria negociando salários com o time brasileiro e não teria aceitado a primeira proposta do Santos - Sánchez quer ganhar 60% dos que recebe no Chivas. Oswaldo Sanchez não seria o primeiro goleiro que o Santos tenta contratar neste semestre. Sérgio e Roger, reservas de Palmeiras e São Paulo, respectivamente, teriam sido sondados pelo clube da Baixada Santista depois das atuações criticadas de Mauro e do colombiano Henao.