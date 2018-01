Chivas quer se valer do bom retrospecto fora de casa O Chivas tentará aproveitar o ótimo rendimento fora de casa para chegar, pela primeira vez, à decisão da Copa Libertadores da América. Se por um lado o clube mexicano, que nesta terça-feira pela manhã treinou no CT do Palmeiras, não tem um desempenho tão favorável em casa, o mesmo não se pode dizer quando atua longe do Estádio Jalisco, em Guadalajara. Uma vitória por um gol de diferença que seja, desde que marque, garante o Chivas. Fora de casa, foram seis partidas nas fases anteriores da competição sul-americana, com o seguinte resultado: quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, para o Independente de Santa Fé, da Colômbia, nas oitavas-de-final. ?Temos de ser contundentes, não podemos perder a primeira oportunidade que tivermos para passar a pressão para o lado do São Paulo?, diz o técnico José Manuel de la Torre. O treinador mexicano quer usar a vitória conquistada na primeira fase, de virada (2 a 1), no mesmo Estádio do Morumbi, para motivar o elenco. ?Aquela vitória foi importante. Lembrei meus jogadores que ela quebrou um longo tabu (o clube brasileiro não era derrotado em casa, em jogos da Libertadores, havia 19 anos) e mostrou a força do nosso time. Temos de deixar o jogo nas nossas mãos.? A novidade da equipe será a volta do lateral-direito Diego Martínez, que cumpriu suspensão na partida disputada em Guadalajara. Ele entra na vaga de Esparza. Nas demais posições, o Chivas será o mesmo da partida em que foi derrotado pelo São Paulo (1 a 0), semana passada. ?Estamos muito focados nesse jogo, para conseguir a vaga para a final da Libertadores, um dos torneios mais importantes para o futebol mexicano.? Importante, mas, se conquistá-lo, o Chivas não terá o direito de jogar o Mundial no fim do ano, no Japão, porque o representante da Concacaf é o América. A aposta do técnico, mais uma vez, está na velocidade. Para tentar surpreender o time de Muricy Ramalho novamente, De la Torre confia nos atacantes Bautista e Omar Bravo, além de Ramón Morales. ?Não é porque jogaremos fora de casa que não podemos vencer. Já mostramos que temos todas as condições de ganhar fora de casa?, comenta o atacante Bautista. De la Torre garante: ?Nós seremos agressivos o tempo todo. Mas falo agressivo no sentido de jogar para frente, por favor, e não no sentido de que seremos violentos.?