Chivas terá time completo no segundo jogo contra o Vélez O Chivas terá todos os seus jogadores que disputaram a Copa do Mundo de volta para a disputa do segundo jogo das quartas-de-final da Copa Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no dia 20 de julho, em Buenos Aires. O goleiro Oswaldo Sánchez, o zagueiro Carlos Salcido e o atacante Omar Bravo, que estava na equipe mexicana que foi eliminada pela Argentina nas oitavas-de-final do Mundial, foram dispensados para alguns dias de folga, mas retornam aos treinos na próxima semana. No primeiro jogo, antes da Copa, as duas equipes empataram por 0 a 0 em Guadalajara - assim, o Chivas joga por um empate por gols para chegar às semifinais e repetir a campanha do ano passado, quando foi eliminado pelo Atlético-PR. O vencedor desse duelo enfrenta quem passar entre São Paulo e Estudiantes - o primeiro jogo terminou 1 a 0 para o time argentino.