Chivas vai para cima para tentar sair da crise Apenas dois gols marcados em dois jogos pela Copa Libertadores e mudança no comando técnico às vésperas do importante jogo contra o São Paulo. Essa é a situação do Chivas, que tenta superar as dificuldades para vencer o time brasileiro nesta terça-feira à noite e assumir a liderança do Grupo 1. Após a boa campanha no ano passado, em que chegou às semifinais - foi eliminado pelo Atlético Paranaense -, os mexicanos querem aproveitar o entrosamento e a altitude de 1.600 metros de Guadalajara para sufocar o São Paulo. José Manuel de la Torre, que assumiu o cargo de treinador na vaga do holandês Hans Westerhof, estreou no comando no fim de semana, pelo Campeonato Mexicano. E foi bem, já que o time ganhou por 1 a 0 do Cruz Azul. ?A vitória nos deu muita calma para enfrentar os brasileiros?, disse o novo técnico. ?Os jogadores estão muito unidos e comprometidos com o trabalho.? O Chivas tem muitos jogadores que integram a seleção mexicana, como o goleiro Oswaldo Sánchez, o zagueiro Salcido e o atacante Bautista. ?Precisamos ter cuidado com o São Paulo. Não foi por acaso que conquistou o tricampeonato no ano passado?, alertou o treinador. Segundo De la Torre, é preciso que o Chivas tenha muito cuidado com as descidas de Souza e Richarlyson. ?O São Paulo é uma equipe muito entrosada. Teremos de fazer uma marcação forte.?