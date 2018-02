Chivas vence e reassume liderança O Chivas, do México, derrotou o San Lorenzo, da Argentina por 2 a 1 na noite desta quarta-feira e reassumiu a liderança do Grupo 7 da Taça Libertadores da América. Ramón Morales marcou os dois gols do time mexicano e Walter García descontou para os argentinos. Com a vitória o Chivas chega a 7 pontos ganhos, contra 4 do Cobreloa, do Chile. San Lorenzo e Once Caldas permanecem com dois e ocupam as últimas posições. Só os dois primeiros colocados no grupo avançam para as oitavas-de-final.