Chivas viaja ao Brasil sem 5 titulares O Chivas Guadalajara viaja desfigurado nesta terça-feira para o Brasil, onde na quinta enfrenta o Atlético-PR no primeiro confronto entre as equipes pelas semifinais da Copa Libertadores da América. O time mexicano vai iniciar a luta por uma vaga na final sem cinco titulares. Da equipe que eliminou o Boca Juniors nas quartas-de-final, o técnico Benjamin Galindo ficou sem o goleiro Jesus Corona, o volante Ramón Morales e o atacante Alberto Medina, todos na seleção mexicana que disputa a Copa das Confederações. Além deles, o treinador não poderá contar com o meia Omar Bravo, contundido, e o atacante Bautista, suspenso. Por tudo isso, Galindo deverá escalar uma equipe cautelosa. ?É lógico que vamos em busca da vitória, mas não podemos sair muito, porque senão podemos ter surpresas desagradáveis?, disse. ?Eu tenho uma equipe muito jovem?, justificou. Galindo já definiu a equipe que começa a partida em Curitiba. O goleiro Talavera vai substituir Corona. O zagueiro Christian Ramírez vai ocupar o meio-campo no lugar de Morales; Alejandro Vela atuará na meia, na vaga de Omar Bravo, enquanto que no ataque, Oribe Peralta vai entrar na vaga de Bautista e Marco Parra substituirá Alberto Medina. A partida de volta está marcada para o dia 30, no estádio Jalisco em Guadalajara.