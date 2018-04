Chivu, da Inter de Milão, vai fazer cirurgia no crânio O defensor Christian Chivu, da Inter de Milão, vai ser submetido a uma cirurgia no crânio, depois de sofrer uma fratura no local nesta quarta-feira. A lesão foi causada pelo choque com o atacante Sergio Pellissier, do Chievo Verona, durante partida do Campeonato Italiano.