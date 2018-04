Chivu, da Inter, deixa hospital após cirurgia no crânio O zagueiro Cristian Chivu, da Inter de Milão, deixou o hospital nesta quinta-feira, depois de ser submetido a uma cirurgia no crânio na semana passada. O jogador romeno estava internado desde quarta-feira passada, quando sofreu uma fratura na cabeça ao se chocar com o atacante Sergio Pellissier, do Chievo.