Chivu recebe alta hospitalar após cirurgia no crânio O defensor Cristian Chivu, da Inter de Milão, recebeu alta hospitalar neste domingo, em Verona, depois de passar por uma cirurgia no crânio. O jogador romeno estava internado desde quarta-feira, quando deixou a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre o Chievo Verona, após chocar a cabeça com o atacante Sergio Pellissier, do time adversário.