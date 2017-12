Christian acerta com o São Paulo Christian foi anunciado nesta segunda-feira à noite como novo reforço do São Paulo. O atacante, de 30 anos, estava no Omyia Ardija do Japão, e chega por empréstimo até o fim do ano para assumir o posto deixado por Luizão, que saiu logo após a conquista do tri da Libertadores. Nesta segunda, o São Paulo também apresentou o meio-campista Leandro Bomfim, de 21 anos, que foi emprestado pelo Porto, de Portugal, por um ano. Para acertar com o ex-jogador do Inter, Palmeiras e Grêmio, o São Paulo pagou 350 mil dólares, valor referente à rescisão contratual com o Omiya Ardija. O novo reforço será apresentado no CCT após o treino desta terça-feira, que começa as 9 horas. A reunião entre os dirigentes das duas equipes demorou porque a equipe japonesa demonstrou, primeiro, interesse em Diego Tardelli, que preferiu continuar no Morumbi, e depois no jovem atacante Robert, destaque da equipe de juniores do Tricolor. Christian assinou contrato, posou com a camisa do São Paulo e deu sua primeira declaração ao site do seu novo clube. "Sou um definidor. Meu negócio é atuar dentro da área. O São Paulo é muito forte e o atual elenco também. Confio muito em novas conquistas", afirmou. O jogador é conhecido por boa parte do grupo são-paulino. Na seleção brasileira, dividiu apartamento na concentração com Amoroso, na ocasião da conquista da Copa América, em 1999. Com Paulo Autuori, já trabalhou duas vezes. Em Portugal, ainda garoto, no Marítimo, e também no Internacional.