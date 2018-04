Christian causa confusão no Palmeiras No mundo do futebol é normal que dirigentes omitam informações ou até deixem de falar a verdade à imprensa para não prejudicar o andamento de uma negociação. Mas, para que não se contradigam, é necessária, antes, uma boa conversa. Talvez tenha faltado comunicação entre o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, e o diretor de Futebol Sebastião Lapola. Um fala uma coisa e o outro diz algo completamente diferente. Lapola garantiu que o atacante Christian, do Bordeaux, da França, está praticamente contratado para o Torneio Rio-São Paulo e que seu contrato deverá ser assinado na segunda-feira. "Faltam alguns poucos detalhes, que serão definidos até segunda." Quando perguntado sobre a possibilidade da chegada do atacante, Mustafá desmentiu seu diretor. "Não há nada certo, nem conversamos sobre o salário..." Mas então Lapola não falou a verdade? "Não sei, talvez tenha havido um mal-entendido." Apesar do teatro de Mustafá, Christian deve mesmo ser confirmado nos próximos dias como reforço do Palmeiras. Ele chega ao Brasil no fim de semana e deverá assinar contrato com o clube. O futuro de Alex, que também está na mira do Alviverde, será definido no dia 22. E Athirson, que está na Juventus, de Turim, interessa, mas seu alto salário pode mantê-lo longe do Palestra Itália.