Christian chega hoje ao Palmeiras Depois de muita polêmica, o atacante Christian finalmente se apresentará nesta terça-feira ao Palmeiras. Apesar do seu desejo de se transferir para o Grêmio, o jogador foi obrigado pela Fifa a acertar com o clube paulista ou voltar para o Bourdeax, da França, que é dono de seu passe. Por isso, como ele não quer mais jogar no futebol francês, a solução foi embarcar para São Paulo. Apesar de ter feito um primeiro acerto com o Palmeiras, Christian recebeu proposta do Grêmio e decidiu ficar no Sul. O problema é que ele não pode defender nenhum clube gaúcho até setembro de 2002, por causa de uma cláusula em seu contrato feita em 99, quando ele foi vendido pelo Internacional ao futebol francês.