Christian começa a ocupar seu espaço Christian precisou de pouco tempo para mudar sua sorte no Palmeiras. O atacante, que vinha sendo ?marcado? pela torcida palmeirense após quase trocar a equipe paulista pelo Grêmio na época de sua transferência, disse que não conseguiu pensar em muita coisa após seu primeiro gol pelo novo clube. Ao marcar o seu gol e definir a vitória sobre o São Caetano, por 2 a 0, na quarta-feira, ele deu um importante passo para conquistar os torcedores. O atacante revelou que sua reação na comemoração do gol, mostrando para o público a sua camisa número nove, foi mais instintiva do que ensaiada. ?Foi um gesto para dizer ?estamos aí, estou presente, podem contar comigo??, explicou Christian, que espera ter uma chance no time titular contra o Vasco, no sábado. Christian não quis dedicar o gol para uma pessoa em especial. ?Sabe quando a gente escreve um livro e na dedicatória faz um monte de agradecimentos? Esse gol seria mais ou menos isso?, explicou o jogador. ?Mas acho que posso lembrar da minha família e do meu filho, Nícolas.? O técnico Vanderlei Luxemburgo não descarta fazer de Christian o titular do Palmeiras no jogo de sábado, ao lado de Itamar. ?Vou avaliar no treino, mas é uma possibilidade?, disse o treinador, que garantiu a escalação do meia Alex se sua documentação for regularizada a tempo. Críticas ? Luxemburgo ficou furioso com o fato da partida contra o Vasco ter sido adiantada para sábado. ?O pessoal de terno (os dirigentes das emissoras de TV) não pensa no que acontece aqui quando mudam a escala?, afirmou o treinador, lembrando que a mudança não só reduziu o tempo de recuperação dos atletas como prejudicou a programação do grupo. ?Se eu soubesse disso antes, não teria liberado o Arce para viajar para o Uruguai. Agora, a gente vai ter de avisá-lo para viajar direto para o Rio sexta-feira e ele não vai treinar antes do jogo.?