Christian comemora fim do jejum Christian respirou aliviado ao fim da goleada do São Paulo sobre o Coritiba por 4 a 1, neste domingo, no Estádio Couto Pereira. Depois de quatro jogos em branco, finalmente o atacante voltou a marcar. Uma situação que já estava tirando o sono do atacante como ele mesmo admitiu na véspera da partida. Ele aproveitou a chance para desabafar. ?Não dá para agradar todo mundo sempre. Vou continuar trabalhando com tranqüilidade e de ouvidos fechados para as críticas. Eu sou centroavante. Não sou meia, nem lateral, nem volante. Sou centroavante?, disse. E prometeu: ?Estou recuperando a forma física e os gols vão começar a aparecer. O São Paulo está no caminho certo.?